Розкішний гол динамівця

Ігор Костюк зіткнувся зі великими кадровими проблемами перед матчем плей-офф. Одразу декілька лідерів команди не могли допомогти "біло-синім" через позитивні тести на коронавірус. У такій ситуацію лідерські якості проявив капітан Динамо Олександр Яцик, пише 24 канал.

Детальніше Динамо у серії пенальті вибило Депортіво з Юнацької ліги УЄФА: відеоогляд

19-річний хавбек допоміг киянам уникнути поразки від Депортіво в основний час та перевів гру у серію післяматчевих пенальті. "Біло-сині" двічі відігрувався у рахунку, другий гол у складі киян забив Яцик.

Олександр взяв на себе ініціативу та з кута штрафного поклав м'яч прямо у дальню верхню дев'ятку воріт іспанського клубу. Своїм взяття воріт футболіст зрівняв рахунок у поєдинку 2:2.

У сезоні-2021/2022 Яцик зіграв у біло-синій футболці 7 матчів, у яких відзначився 2 голами та 4 асистами. Усі результативні дії футболіста були якраз у Юнацькій лізі УЄФА.

Контракт талановитого півзахисника з Динамо розрахований до 30 липня 2024 року.

Все вирішувалось у серії пенальті, де героєм епізодів став голкіпер Динамо Денис Ігнатенко, який двічі парирував 11-метрові удари суперників.

Відео голу Яцика у ворота Депортіво