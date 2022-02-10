Две стороны голкипера "Динамо"

Вратарь Динамо Денис Игнатенко ощутил целую гору эмоций в матче против Депортиво. В середине первого тайма 19-летний страж ворот привез гол в свои ворота и стал неудачником эпизода, сообщает 24 канал.

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"Бело-синие" решили строить атаку через своего голкипера. Игнатенко хотел перевести мяч на другой фланг, но не успел. Лопес доиграл момент до конца и снял мяч с ноги голкипера, направив его в сетку ворот Динамо. Игнатенко схватился за голову после грубой ошибки.

Видео привезенного гола Игнатенко

Этот ляп вторично вывел испанцев вперед в счете (2:1). К счастью, динамовцы сравняли счет и перевели игру в серию послематчевых пенальти.

Интересно. Матч против Депортиво стал для Дениса Игнатенко дебютным за Динамо U-19.

Тогда начался триумф Игнатенко, который сумел полностью реабилитироваться в глазах украинских болельщиков. Денис реагировал на удары и потянул дважды 11-метровые удары соперников. Еще раз мяч попал в каркас ворот.

Сейвы Игнатенко позволили Динамо пробиться в следующую стадию в Юношеской лиге УЕФА.

Видео серии пенальти