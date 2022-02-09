Депортіво – Динамо 2:2 (по пен. 2:3)

Голи: Нахера, 4, Лопес, 26 – Царенко, 6, Яцик, 75

Вилучення: Лопес, 37 (Депортіво)

Юнацька команда Динамо підійшла до цього матчу з втратами. Одразу декілька гравців отримали позитивні тести на коронавірус, пише 24 канал.

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Іспанському клубу вдалось відзначитись швидким голом. Футболісти розіграли кутовий, з першим ударом Фігуероа впорався голкіпер киян, але на добиванні вдало зіграв Нахера – 1:0.

Підопічні Костюка швидко відігрались. Після удару з лінії штрафного від Діалло воротар Депортіво перевів м'яч на кутовий, який став гольовим. Царенко дочекався м'яча на дальній стійці та головою у незахищений кут вразив ворота суперника – 1:1.

Велика кількість фанатів на трибунах гнала свою команду уперед. На 26-й хвилині перевага іспанців перевтілилась у взяття воріт київського клубу. Не обійшло без помилки голкіпер Динамо Ігнатенка.

Футболісти "біло-синіх" хотіли розрядити ситуацію та віддали передачу назад на воротаря. Ігнатенко хотів перевести м'яч на інший фланг, але не встиг. Лопес дограв до кінця та зняв м'яч з ноги голкіпера та спрямував його у сітку воріт Динамо. Ігнатенко лише схопився за голову після такого грубого ляпу – 2:1.

Вилучення! Автор другого голу іспанського клубу сфолив на гравцю Динамо та побачив перед собою жовту картку, яка стала для нього вже другою у матчі – вилучення. Підопічні Костюка мали чудовий шанс зрівняти цифри на табло.

Кияни отримали право на стандарт з-за меж штрафного. До м'яча підійшов Діалло, якого майже не було видно за 38 хвилин, але м'яч після його удару на точність пролетів поруч із верхньою дев'яткою воріт.

Перша частина зустріч завершилась мінімальною перевагою у рахунку для іспанців.

Врятована мирова

У другому таймі Динамо переважало свого суперника, який грав у меншості. Але футболісти Депортіво теж не відсиджувались в обороні.

На 75-й хвилині Яцик взяв на себе ініціативу та дальнім ударом з кута штрафного поцілив прямо у дальню верхню дев'ятку воріт – 2:2.

Наприкінці поєдинку кияни могли вирвати перемогу. Попов розстрілював володіння іспанців, але голкіпер та захисники стали на заваді голу.

Футбольна фортуна

Все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті, адже овертаймів за регламентом не було.

Попов впевнено переграв голкіпера Депортіво. Ігнатенко потягнув другий удар суперника з 11 метрів та вивів Динамо уперед. Однак у наступному пенальті невдахою став лідер киян Діалло, який пробив у той кут, куди кинувся страж володінь Депортіво.

Дуже самовпевнено пробивали юнаки. Вівчаренко вдруге вивів київський клуб. Ігнатенко ж знову став кривдником іспанських футболістів.

Крапку у матчі поставив гравець Депортіво, який влучив у каркас воріт киян – 2:3 перемога "біло-синіх".

Динамо вибило Депортіво з Юнацької Ліги УЄФА.