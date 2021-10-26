Я змогла стати кращою, – Костюк про перемогу на турнірі в Румунії
Джерело:Великий теніс України
Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала свою перемогу в першому колі на турнірі в Румунії. Українка здолала американку Бернарду Перу.
"Я набралася досвіду"
Марта Костюк розповіла, що вона добре почувалася на подачі до рахунку: 4-1 в другій партії. Тенісистка зазначила, що впевнено проводила свої гейми, тому на прийомі була більш розслабленою.
Варте уваги Світоліна розсталася з тренером, з яким виграла найбільше титулів у кар'єрі
Думала, що навіть якщо щось піде не так, то на подачі я зможу втримати свої гейми. Суперниця дуже потужно пробиває по м'ячу, думаю, що я впоралася з цією швидкістю,
– розповіла українка.
Тенісистка розповіла, що протягом цілого року працювала над собою. Вона також наголосила, що бути дисциплінованою вкрай важливо.
"Я не говорю про такі речі, як йти вчасно спати, а саме про вибір ударів. Думаю, що за останні тижні я змогла розібратися, як із цим справлятися у важливі моменти, щоб не робити помилкові рішення. Також я набралася досвіду, хоч я багато змагань пропустила, але я багато тренувалася і матчів багато провела. Думаю, що я змогла стати кращою", – сказала Костюк.
- Костюк пройшла перше коло турніру WTA, що проходить у Румунії. Вона перемогла американку Бернарду Перу з рахунком 0:2 (3:6, 4:6).
- У наступному раунді Марта Костюк зіграє проти Мони Бартель із Німеччини.