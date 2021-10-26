Бернарда Пера – Марта Костюк 0:2 (3:6, 4:6)

Це була третя зустріч між цими тенісистками. До цього українка ще жодного разу не програвала суперниці. Ця зустріч теж не стала виключенням.

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Пера та Костюк провели на корті 1 годину та 14 хвилин. Марта віддала американці сім геймів, але у двох сетах здобула перемогу.

Ключовим став третій гейм у першій партії, коли українка з двома брейками вийшла вперед. Всього 19-річна киянка вже не відпустила. Вона впевнено тримала перевагу над суперницею у два – три гейми. У підсумку 0 3:6 перший сет залишився за Костюк.

Ледь не втратила перемогу

У другій партії перший гейм залишився за Бернардою, але вже у наступному розіграші Марта зрівняла цифри на табло, а вже згодом знову повела у рахунку. Сценарій другого сету був близький до першого – 1:4. Однак Пера не опустила руки. Марта віддала суперниці три гейми поспіль – 4:4. Українка розгубила перевагу, яку здобувала протягом другого сету.

Американка навіть була близькою до того, щоб з камбеком завершити на свою користь другу партію. Але вчасно включила українка. Костюк з двома брейками знову повела у рахунку – 4:5. А вже у наступному розіграші завершила матч перемогою – 4:6.

На трибунах Костюк підтримувала її подруга та партнерка по збірній України Леся Цуренко.

За поєдинок Марта шість разів подала на виліт, зробила три подвійні помилки на подачі. А її показник виграних очок на подачі склав 66%.

У наступному раунді Марта Костюк зіграє проти Мони Бартель із Німеччини.