"Я набралася досвіду"

Марта Костюк розповіла, що вона добре почувалася на подачі до рахунку: 4-1 в другій партії. Тенісистка зазначила, що впевнено проводила свої гейми, тому на прийомі була більш розслабленою.

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Думала, що навіть якщо щось піде не так, то на подачі я зможу втримати свої гейми. Суперниця дуже потужно пробиває по м'ячу, думаю, що я впоралася з цією швидкістю,

– розповіла українка.

Тенісистка розповіла, що протягом цілого року працювала над собою. Вона також наголосила, що бути дисциплінованою вкрай важливо.

"Я не говорю про такі речі, як йти вчасно спати, а саме про вибір ударів. Думаю, що за останні тижні я змогла розібратися, як із цим справлятися у важливі моменти, щоб не робити помилкові рішення. Також я набралася досвіду, хоч я багато змагань пропустила, але я багато тренувалася і матчів багато провела. Думаю, що я змогла стати кращою", – сказала Костюк.