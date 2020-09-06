Наступний бій непереможного українського боксера Олександра Усика відбудеться 31-го жовтня. Зустріч Усика з британцем Дереком Чісорою може пройти з глядачами на трибунах.

Олександр Красюк, генеральний директор K2 Promotions Ukraine і промоутер Усика, розповів деталі поєдинку. Про це повідомляє Luckypunchnet.

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Він підтвердив слова Едді Хірна, менеджера Чісори, що наразі тривають переговори. Найближчими днями буде вирішена доля поєдинку.

Ми зараз домовляємося. Якщо ми знайдемо спільну мову, бій відбудеться 31 жовтня,

– сказав Красюк.

Промоутер Усика розповів, що з жовтня у Британії почнуть повертатися на стадіони вболівальники. Тому поєдинок може пройти з глядачами.

Присутність уболівальників? Все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація у Великобританії. Станом на сьогодні, місцевий уряд дозволяє певній кількості уболівальників, чи то 25%, чи то 50% відвідувати спортивні заходи з першого жовтня,

– зазначив Красюк.

Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Бій начебто під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.