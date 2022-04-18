Я повинен говорити, розповідати правду, – Шевченко про боротьбу на інформаційному фронті

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко не стоїть осторонь останніх подій. Він говорить всьому світу про злочини російської армії.

"Я вирішив, що я повинен говорити, розповідати правду"

Шевченко розповів, що з перших днів війни вирішив щось робити. Він почав говорити на весь світ про те, що відбувається в Україні.

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"Багато разів [плакав після початку вторгнення]. У всіх стан був однаковий – невизначеність, нервозність, настрій багато разів змінювалися протягом дня. Це був величезний стрес для всіх. Потрібно було знаходити в собі сили. Головне було вирішити, як я можу допомогти своїй країні. Я був у Лондоні і буквально з перших днів зрозумів, як тут я можу себе використовувати.

У перші дні не було бажання коментувати будь-що. Але мені зателефонував журналіст англійського телеканалу Sky та запросив на програму, яку вони присвятили Україні. Тоді я вирішив, що я повинен говорити, розповідати правду. Це місія тих людей, хто має можливість та аудиторію за кордоном, щоб світ чув про те, що відбувається в Україні", – розповів Шевченко.

Він наголосив, що відкритість публічних діячів України відіграла важливу роль у формуванні міжнародної підтримки країни.

Президент України Володимир Зеленський з перших днів багато говорив. Це було дуже важливим моментом. Але окрім того, що світові лідери кажуть, люди мають знати, що відбувається,

– зазначив екстренер збірної.

Розмова з Біллом Клінтоном

У Шевченка була можливість поспілкуватися з колишнім президентом США Біллом Клінтоном. Той запевнив, що Україна не повинна програти.

"І я пішов на передачу. Приєднався Володя Кличко. І після цього вже було багато ефірів, інтерв'ю, розмов… Було видно, як з перших хвилин формувалася величезна світова підтримка нас, українців… Ми бачимо, наскільки весь світ згуртувався навколо нас…

У мене була можливість відвідати студентську конференцію ООН, де був присутній експрезидент США Білл Клінтон. Він сказав, що весь демократичний світ бореться за Україну. Україна не повинна програти. Якщо вона програє, будуть великі наслідки в майбутньому для всього людства.Я розумію, яка у нас підтримка сьогодні", – додав українець.