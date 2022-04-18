Шевченко: У мене досі не вкладається в голові
Екснаставник збірної розповів, що після анексії Криму та військових дій у Луганські та Донецькій областях його спілкування з росіянами змінилося. Ще тоді відомий футболіст відчував, що це може бути лише початком.
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Після 2013 року, анексії Криму та військових дій на Донбасі моє спілкування з росіянами змінилося. Вже тоді вони сильно змінилися. Я практично не спілкувався з російською пресою чи журналістами. У мене було якесь передчуття, що це лише початок. Але я не міг до кінця повірити в те, що на такий крок можна піти... У мене досі не вкладається в голові, навіщо це робити, заради яких цілей? Почати війну.
Мені важко знайти пояснення, але зараз у мене позиція однозначно негативна стосовно "русского міра". Я його не сприймаю – це війна проти українського народу, яку ніщо не може виправдати. Це не просто війна, це геноцид українського народу,
– наголосив Шевченко.
- Андрій Шевченко з перших днів війни активно підтримує свою рідну країну. Він запустив ініціативу для підтримки України – Play Your Part for Ukraine.
- Мета якої зібрати кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, які тікають від війни, адже в багатьох містах немає їжі, води та ліків.
- Раніше він розповідав, що прихистить у своєму будинку у Лондоні українських біженців.