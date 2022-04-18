Шевченко: У мене досі не вкладається в голові

Екснаставник збірної розповів, що після анексії Криму та військових дій у Луганські та Донецькій областях його спілкування з росіянами змінилося. Ще тоді відомий футболіст відчував, що це може бути лише початком.

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Після 2013 року, анексії Криму та військових дій на Донбасі моє спілкування з росіянами змінилося. Вже тоді вони сильно змінилися. Я практично не спілкувався з російською пресою чи журналістами. У мене було якесь передчуття, що це лише початок. Але я не міг до кінця повірити в те, що на такий крок можна піти... У мене досі не вкладається в голові, навіщо це робити, заради яких цілей? Почати війну.

Мені важко знайти пояснення, але зараз у мене позиція однозначно негативна стосовно "русского міра". Я його не сприймаю – це війна проти українського народу, яку ніщо не може виправдати. Це не просто війна, це геноцид українського народу,

– наголосив Шевченко.