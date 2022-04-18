"Я решил, что я должен говорить, рассказывать правду"

Шевченко рассказал, что с первых дней войны решил что-то делать. Он начал говорить на весь мир о том, что происходит в Украине.

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"Много раз [плакал после начала вторжения]. Во всех состояние было одинаковое – неопределенность, нервозность, настроение много раз менялись в течение дня. Это был огромный стресс для всех. Нужно было находить в себе силы. Главное было решить, как я могу помочь своей Я был в Лондоне и буквально с первых дней понял, как здесь я могу себя использовать.

В первые дни не было желания комментировать что угодно. Но мне позвонил по телефону журналист английского телеканала Sky и пригласил на программу, которую они посвятили Украине. Тогда я решил, что должен говорить, рассказывать правду. Это миссия тех людей, кто имеет возможность и аудиторию за рубежом, чтобы мир слышал о том, что происходит в Украине", – рассказал Шевченко.

Он подчеркнул, что открытость публичных деятелей Украины сыграла немаловажную роль в формировании международной поддержки страны.

Президент Украины Владимир Зеленский с первых дней много говорил. Это было очень важным моментом. Но кроме того, что мировые лидеры говорят, люди должны знать, что происходит.

– отметил экс-тренер сборной.

Разговор с Биллом Клинтоном

У Шевченко была возможность пообщаться с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Он заверил, что Украина не должна проиграть.

"И я пошел на передачу. Присоединился Володя Кличко. И после этого уже было много эфиров, интервью, разговоров... Было видно, как с первых минут формировалась огромная мировая поддержка нас, украинцев... Мы видим, насколько весь мир сплотился вокруг нас...

У меня была возможность посетить студенческую конференцию ООН, где присутствовал экс-президент США Билл Клинтон. Он сказал, что весь демократический мир борется за Украину. Украина не должна проиграть. Если она проиграет, будут большие последствия в будущем для всего человечества. Я понимаю, какая у нас поддержка сегодня", – добавил украинец.