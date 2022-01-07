Я переміг би Усика, – російський боксер зробив гучну заяву

Колишній російський боксер Григорій Дрозд в інтерв'ю згадав Олександра Усика. Він переконаний, що декілька років тому міг би перемогти українця.

Дрозд: Я думаю, що ми сильно схожі

Колишній чемпіон світу вважає, що міг би перемогти українського боксера у 2016-му році.

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Я думаю, що ми сильно схожі – і по стилю, і по філософії боксу, і по манері. Це було б цікаво. Для мене це був би виклик-виклик. Я б його переміг. У 2016 році я був в дуже серйозній формі. Мабуть, в кращій формі за весь час,

– заявив росіянин.

Також Дрозд розповів, чому Ентоні Джошуа не вдалося перемогти Усика. Він наголосив, що з українцем потрібно діяти жорстокіше.

"З Усик боксувати – це відразу віддати всі переваги, все пояса. З ним не треба боксувати. З Усиком боксувати – це велика помилка. Ентоні Джошуа спробував грати з ним в боксера, але з Усик потрібно було битися, з ним необхідна війна", – сказав колишній боксер.

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