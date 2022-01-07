Дрозд: Я думаю, що ми сильно схожі
Колишній чемпіон світу вважає, що міг би перемогти українського боксера у 2016-му році.
Варте уваги Відразу двоє боксерів відмовилися від потенційного бою з Усиком за чемпіонський титул
Я думаю, що ми сильно схожі – і по стилю, і по філософії боксу, і по манері. Це було б цікаво. Для мене це був би виклик-виклик. Я б його переміг. У 2016 році я був в дуже серйозній формі. Мабуть, в кращій формі за весь час,
– заявив росіянин.
Також Дрозд розповів, чому Ентоні Джошуа не вдалося перемогти Усика. Він наголосив, що з українцем потрібно діяти жорстокіше.
"З Усик боксувати – це відразу віддати всі переваги, все пояса. З ним не треба боксувати. З Усиком боксувати – це велика помилка. Ентоні Джошуа спробував грати з ним в боксера, але з Усик потрібно було битися, з ним необхідна війна", – сказав колишній боксер.
Григорій Дрозд: що відомо про боксера
- Дрозд чемпіон світу 2014-2016 років за версією WBC.
- У 2016-му через травму він не зміг вийти на ринг проти Ілунги Макабу. WBC оголосила його чемпіоном у відпустці.
- Росіянин оголосив про завершення кар'єри у 2017-му році.