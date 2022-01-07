Дрозд: Я думаю, что мы сильно похожи
Бывший чемпион мира считает, что мог бы победить украинского боксера в 2016-м году.
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Я думаю, что мы сильно похожи – и по стилю, и по философии бокса, и по манере. Это было бы интересно. Для меня это был бы вызов-вызов. Я бы его победил. В 2016 году я был в очень серьезной форме. Пожалуй, в лучшей форме за все время,
– заявил россиянин.
Также Дрозд рассказал, почему Энтони Джошуа не удалось победить Усика. Он подчеркнул, что с украинцем нужно действовать более жестоко.
"С Усиком боксировать – это сразу отдать все преимущества, все пояса. С ним не надо боксировать. С Усиком боксировать – это большая ошибка. Энтони Джошуа попытался играть с ним в боксера, но с Усиком нужно было биться, с ним необходима война", – сказал бывший боксер.
Григорий Дрозд: что известно о боксере
- Дрозд чемпион мира 2014 – 2016 годов по версии WBC.
- В 2016-м из-за травмы он не смог выйти на ринг против Илунги Макабу. WBC объявила его чемпионом в отпуске.
- Россиянин объявил о завершении карьеры в 2017-м году.