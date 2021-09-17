Я ніколи не дозволяв собі ходити на футбол, – Беленюк розповів про проблеми з расизмом в Україні

Жан Беленюк неодноразово за своє життя зіштовхувався з проблемами расизму. Саме через це він уникав "місце підвищеної небезпеки". Серед таких – футбольні матчі.

Останній такий випадок стався 13 серпня в центрі Києва – невідомі чоловіки підійшли до Беленюка та почали ображати його на расовому грунті. Цей випадок взялася розслідувати поліція, але через два тижні справа була закрита. Виявилося, що сам Беленюк забрав заяву із поліції.

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"Все своє життя я зустрічався з подібними проявами. Я тренувався з хлопцем, яких входив в певну фанатську організацію. Коли ми з ним тренувалися, він звертався до мене не інакше, як "мавпа", – розповів Беленюк.

Саме через такі расистські прояви Беленюк намагається уникати футбольних матчів.

Я ніколи не дозволяв собі ходити на футбол. Саме в сектор. Тому що я знаю, що є фанатський сектор, де буквально радикально налаштовані хлопці збираються. Туди, я думаю, мені ходити не варто. Навіть просто в сектор. Тому що це місце підвищеної небезпеки для мене,

– розповів Беленюк.

Однак додав, що ситуація стає кращою, аніж було 10-15 років.

"Треба розрізняти прояви, коли людина через те, що не знає як по іншому звертатися до людини з іншим кольором шкіри. А бувають саме агресивно налаштовані люди, які через свої переконання впевнені, що вони чимось кращі, ніж представники іншої раси"