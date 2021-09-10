Олімпійський чемпіон зізнався, що сам відкликав свою заяву після того, як зустрівся і прийняв вибачення від "якоїсь організації, що має позитивний вектор". Її радикально налаштовані представники нібито і були замішані в тій історії.
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"Для мене ситуація вичерпана. Там не було ніякої бійки, ніяких загроз для мого здоров'я. Плюс я зайнята людина, і у мене немає можливості постійно відволікатися на якісь моменти. До того ж я вихований за християнськими звичаями і я завжди намагаюся дати людині другий шанс", – пояснив депутат своє рішення.
Напад на Беленюка в центрі Києва: що відомо
- 13 серпня Жан Беленюк опублікував пост, в якому заявив, що в центрі Києва невідомі чоловіки намагалися спровокувати його на конфлікт, висловлюючи в його бік расистські образи.
- Після розголосу за розслідування взялася поліція.
- Водночас на цю справу звернув увагу навіть президент України Володимир Зеленський. Як і депутати від "Слуги народу".
- Слова підтримки Беленюк отримав і від Міністерства оборони. Адже спортсмен є й офіцером Збройних сил України. Після перемоги на Олімпіаді-2020 він отримав звання старший лейтенант, а також нагородний пістолет.