Я не військовий, але якщо буде потреба, в будь-якому разі приїду, – Ребров про допомогу ЗСУ

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров допомагає українським військовим. Фахівець розповів, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення.

"Кожна людина має бути корисною на своєму місці"

Ребров ініціював фонд допомоги української армії. Також йому допомогли українські футболісти

Варте уваги Де Дзербі покинув посаду головного тренера Шахтаря, – ЗМІ

Кожна людина має бути корисною на своєму місці. Я не військовий, але якщо буде потреба, я в будь-якому разі приїду, бо це мій народ. Ми відкрили фонд, дуже велику суму зібрали, передали у фонд армії, зараз точково допомагаємо,

– сказав тренер.

Фахівець зазначив, що не розуміє, як грають у футбол багато українських гравців. За його словами, зараз важко сконцентруватися на будь-якій роботі.

"Я не розумію, як грають у футбол Ярмоленко, Зозуля, Зінченко, Малиновський. Їхній і мій психологічний стан не дозволяє сконцентровано працювати. Немає тих емоцій, що були раніше", – додав Ребров.