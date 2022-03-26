"Каждый человек должен быть полезен на своем месте"

Ребров инициировал фонд помощи украинской армии. Также ему помогли украинские футболисты

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Каждый человек должен быть полезен на своем месте. Я не военный, но в случае необходимости, я в любом случае приеду, потому что это мой народ. Мы открыли фонд, очень большую сумму собрали, передали в фонд армии, сейчас помогаем точечно,

– сказал тренер.

Специалист отметил, что не понимает, как играют в футбол многие украинские игроки. По его словам, сейчас сложно сконцентрироваться на любой работе.

"Я не понимаю, как играют в футбол Ярмоленко, Зозуля, Зинченко, Малиновский. Их и мое психологическое состояние не позволяет сконцентрировано работать. Нет тех эмоций, которые были раньше", – добавил Ребров.