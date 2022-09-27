Я не підтримую його ставлення до цього питання, – Гвоздик про позицію Ломаченка до війни

На бій Сауля Альвареса з Геннадієм Головкіним завітали українські боксери. На поєдинку помітили Василя Ломаченка, Сергія Дерев'янченка та Олександра Гвоздика.

Гвоздик: Мої відносини з Василем ніяк не пов'язані з "військовою операцією"

Однак на спільних фото Дерев'янченка та Гвозика не помітили Ломаченка. Тож у ЗМІ почали поширюватися чутки, нібито Василя проігнорували.

Детальніше Про звірства росіян, повернення у бокс та "ігнорування" Ломаченка: інтерв'ю з Гвоздиком

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Гвоздик роз'яснив цю ситуацію.

"Я не можу казати за Дерев'янченка. Я особисто Василя не бачив, але я знаю, що він був там. Але через те, що ми не спілкуємося… Ми не спілкувалися ще задовго до початку цієї війни. Тому... Та нікого я не ігнорував. Я просто не робив нічого, щоб з ним зустрітися.

Ми не домовлялися, тому що ми не спілкуємося. Але мої відносини з Василем ніяк не пов'язані з "військовою операцією". Якщо вам цікаво знати мою думку... Я не підтримую його ставлення до цього питання. Але повторюся, що моє таке ігнорування не пов'язане з його ставленням до "військової операції". Це все сталося ще до цього", – сказав Гвоздик.

Позиція Ломаченка