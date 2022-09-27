Я не підтримую його ставлення до цього питання, – Гвоздик про позицію Ломаченка до війни
На бій Сауля Альвареса з Геннадієм Головкіним завітали українські боксери. На поєдинку помітили Василя Ломаченка, Сергія Дерев'янченка та Олександра Гвоздика.
Гвоздик: Мої відносини з Василем ніяк не пов'язані з "військовою операцією"
Однак на спільних фото Дерев'янченка та Гвозика не помітили Ломаченка. Тож у ЗМІ почали поширюватися чутки, нібито Василя проігнорували.
Детальніше Про звірства росіян, повернення у бокс та "ігнорування" Ломаченка: інтерв'ю з Гвоздиком
В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Гвоздик роз'яснив цю ситуацію.
"Я не можу казати за Дерев'янченка. Я особисто Василя не бачив, але я знаю, що він був там. Але через те, що ми не спілкуємося… Ми не спілкувалися ще задовго до початку цієї війни. Тому... Та нікого я не ігнорував. Я просто не робив нічого, щоб з ним зустрітися.
Ми не домовлялися, тому що ми не спілкуємося. Але мої відносини з Василем ніяк не пов'язані з "військовою операцією". Якщо вам цікаво знати мою думку... Я не підтримую його ставлення до цього питання. Але повторюся, що моє таке ігнорування не пов'язане з його ставленням до "військової операції". Це все сталося ще до цього", – сказав Гвоздик.
Позиція Ломаченка
- Василь Ломаченко вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського у перші дні повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Потім відомі спортивні діячі стали запевняти, що боксер служить у лавах ЗСУ.
- Однак Василь не поспішав коментувати російську агресію. Боксер вперше прокоментував повномасштабну війну на території України лише на 6-й місяці війни. До цього він зберігав своє мовчання та публікував у мережі неоднозначні дописи. Зокрема, й інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою, яке той дав 30 березня російській службі ВВС.
- У вересні Ломаченко заявив, що присвячує свій майбутній поєдинок Україні.