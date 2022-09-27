Гвоздик: Мои отношения с Василием никак не связаны с "военной операцией"

Однако на общих фото Деревянченко и Гвоздика не заметили Ломаченко. Поэтому в СМИ начали распространяться слухи, будто бы Василия проигнорировали.

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В эксклюзивном интервью для сайта 24-го канала Александр Гвоздик разъяснил эту ситуацию.

"Я не могу говорить о Деревянченко. Я лично Василия не видел, но я знаю, что он был там. Но потому, что мы не общаемся... Мы не общались еще задолго до начала этой войны. Поэтому... Да никого я не игнорировал, я просто не делал ничего, чтобы с ним встретиться.

Мы не договаривались, потому что мы не общаемся. Но мои отношения с Василием никак не связаны с "военной операцией". Если вам интересно знать мое мнение... Я не поддерживаю его отношение к этому вопросу. Но повторюсь, что мое такое игнорирование не связано с его отношением к "военной операции". Это все произошло еще до этого", – сказал Гвоздик.

Позиция Ломаченко