Ломаченко: Щодня я молюся за Україну

Боксер не коментував повномасштабне вторгнення росії на територію України. Через це його масово почали критикувати.

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Ломаченко все ж таки висловився про війну в Україні, коли прибув до США. Однак позиція боксера дещо нейтральна. Він виступив проти війни, але не сказав жодного слова про росію.

Щодня я молюся за Україну, за народ. Зупиніть війну. Коли я повернувся до України, думаю, це був другий день війни, свідомість змінилася, тому що ви бачите інше життя. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося в той день. Це дуже погано. Погано для всього світу,

– сказав Василь.

Масова критика боксера

Після початку повномасштабного вторгнення росії Ломаченко вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського та відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим.

Відомі спортивні діячі неодноразово повідомляли, що Василь перебуває в лавах ЗСУ. Проте боксер жодним чином не коментував російську агресію.

Через таку неоднозначну позицію його почали масово критикувати. Нещодавно Ломаченко шокував своїх шанувальників у мережі. Він опублікував інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою, яке той дав 30 березня російській службі ВВС.

Заяви священнослужителя є дещо суперечливими. Він заявив, що причиною війни став гріх – гріх гордині, гріх влади, і що людство розслабилося і забуло про Бога. Раніше Лука згадував, що останньою краплею, яка спровокувала напад, став парад ЛГБТ у Києві.

Боксер вже прибув до Лос-Анджелеса для підготовки до наступного поєдинку. Він розпочне тренувальний табір у Південній Каліфорнії.