Ломаченко: Я гордо несу прапор завжди, коли виходжу в ринг

Цей двобій на "Madison Square Garden" буде розігрівом для Василя Ломаченка перед титульним поєдинком, який повинен відбутись у 2023 році. Боксер зізнався, що присвячує зустріч проти Джемейна Ортіса усій країні та українському народу.

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Ломаченко розповів про свою патріотичну позицію.

Хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народу. Я гордо несу прапор завжди, коли виходжу в ринг,

– запевнив Василь.

Український боксер дуже радий своєму поверненню на ринг. Ломаченко назвав свою боксерську ціль та розповів про місце, де відбуватиметься поєдинок.

Люблю цей спорт. Дуже радий повернутися. Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, але я не сприйматиму Джемейна Ортіса легковажно. "Madison Square Garden" та театр "Hulu" були особливими місцями у моїй кар'єрі. Із нетерпінням чекаю, щоб після 29 жовтня залишилося більше чудових спогадів,

– відповів боксер.

Це буде перший бій українця майже після річної перерви. Нагадаємо, що після 24 лютого Ломаченко змінив бокс на захист країни у війні проти росії. Василь навіть відмовився від титульного поєдинку проти Джорджа Камбососа, який тоді ще володів званням абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.