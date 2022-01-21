Я не мав і не матиму російського паспорта, – українець Калініченко про життя у Москві

Колишній футболіст збірної України Максим Калініченко проживає у столиці Росії Москві. Ексгравець Дніпра й Таврії розповів про хейт, з яким зіткнувся через своє рішення.

Калініченко: Продовжую залишатися українцем, любити Україну

Калініченко зазначив, що іноді отримує негативні повідомлення через те, що живе у Москві.

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"Нам усім доводиться вибирати, і ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Знаю, хто я, що люблю, що мені дорого, і комусь щось доводити не вважаю за потрібне. Якоїсь миті мені стало це не потрібно і нецікаво", – розповів Максим.

Він запевнив, що назавжди залишиться українцем і не візьме російське громадянство. Футболіст зазначив, що живе в Росії з посвідкою на проживання.

Я – українець і завжди ним залишусь, я не мав і не матиму російського паспорта. У мене посвідка на проживання. Це робить мені деякі незручності, але я не бачу сенсу робити якісь речі... Так, у мене багато парадоксів. Так, я живу у Москві довгий час, але продовжую залишатися українцем, любити Україну,

– сказав Калініченко.

Максим додав, що вибирає жити так, як вважає за потрібне й не чекати, коли зміняться обставини, які від нього не залежать.

"Мені багато речей незрозумілі, що відбуваються. Ні – зрозумілі, але я не знаю, коли це скінчиться. На жаль, я реаліст, і не можу чекати, коли щось від мене незалежне зміниться. Я вибираю жити своє життя так, як я вважаю за потрібне", – зазначив футболіст.

На завершення Калініченко заявив, що отримує гнівні відгуки на свою адресу й від росіян. "Є чимало нелояльних людей", – резюмував українець.

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