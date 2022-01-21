Калиниченко: Продолжаю оставаться украинцем, любить Украину
Калиниченко отметил, что иногда получает негативные сообщения из-за того, что живет в Москве.
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"Нам всем приходится выбирать, и никто никому ничего не обязан. Знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и кому-то что-то доказывать не считаю нужным. В какой-то момент мне стало это не нужно и неинтересно", – рассказал Максим.
Он заверил, что навсегда останется украинцем и не возьмет российское гражданство. Футболист отметил, что живет в России с видом на жительство.
Я – украинец и всегда им останусь, я не имел и не буду иметь российского паспорта. У меня вид на жительство. Это делает мне некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи... Да, у меня много парадоксов. Да, я живу в Москве долгое время, но продолжаю оставаться украинцем, любить Украину,
– сказал Калиниченко.
Максим добавил, что выбирает жить так, как считает нужным и не ждать, когда изменятся обстоятельства, которые от него не зависят.
"Мне многие происходящие вещи непонятны. Нет – понятны, но я не знаю, когда это кончится. К сожалению, я реалист, и не могу ждать, когда что-то от меня независящее изменится. Я выбираю жить свою жизнь так, как я считаю нужным", – отметил футболист.
В завершение Калиниченко заявил, что получает гневные отзывы в свой адрес и от россиян. "Есть немало нелояльных людей", – резюмировал украинец.
Что известно о Калиниченко
- Клубную карьеру футболиста Калиниченко начал в 1996 году в Днепре. В 2000 году переехал в московский Спартак и через 8 лет вернулся в Украину.
- В Спартаке украинец дважды выигрывал тамошний чемпионат и Кубок России.
- В течение трех лет Максим защищал цвета Днепра, после чего стал футболистом симферопольской Таврии. Закончил карьеру в 2014 году.
- В футболке сборной Украины Максим провел 47 матчей и забил 7 голов.
- После карьеры футболиста 42-летний Калиниченко работал в тренерских штабах украинских клубов Металлист II и Полесье. Также украинец был в российском клубе Родина и латвийском – Рига.
- Работал на украинском телевидении.