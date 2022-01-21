Калиниченко: Продолжаю оставаться украинцем, любить Украину

Калиниченко отметил, что иногда получает негативные сообщения из-за того, что живет в Москве.

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"Нам всем приходится выбирать, и никто никому ничего не обязан. Знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и кому-то что-то доказывать не считаю нужным. В какой-то момент мне стало это не нужно и неинтересно", – рассказал Максим.

Он заверил, что навсегда останется украинцем и не возьмет российское гражданство. Футболист отметил, что живет в России с видом на жительство.

Я – украинец и всегда им останусь, я не имел и не буду иметь российского паспорта. У меня вид на жительство. Это делает мне некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи... Да, у меня много парадоксов. Да, я живу в Москве долгое время, но продолжаю оставаться украинцем, любить Украину,

– сказал Калиниченко.

Максим добавил, что выбирает жить так, как считает нужным и не ждать, когда изменятся обстоятельства, которые от него не зависят.

"Мне многие происходящие вещи непонятны. Нет – понятны, но я не знаю, когда это кончится. К сожалению, я реалист, и не могу ждать, когда что-то от меня независящее изменится. Я выбираю жить свою жизнь так, как я считаю нужным", – отметил футболист.

В завершение Калиниченко заявил, что получает гневные отзывы в свой адрес и от россиян. "Есть немало нелояльных людей", – резюмировал украинец.

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