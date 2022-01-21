Калініченко: Продовжую залишатися українцем, любити Україну
Калініченко зазначив, що іноді отримує негативні повідомлення через те, що живе у Москві.
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"Нам усім доводиться вибирати, і ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Знаю, хто я, що люблю, що мені дорого, і комусь щось доводити не вважаю за потрібне. Якоїсь миті мені стало це не потрібно і нецікаво", – розповів Максим.
Він запевнив, що назавжди залишиться українцем і не візьме російське громадянство. Футболіст зазначив, що живе в Росії з посвідкою на проживання.
Я – українець і завжди ним залишусь, я не мав і не матиму російського паспорта. У мене посвідка на проживання. Це робить мені деякі незручності, але я не бачу сенсу робити якісь речі... Так, у мене багато парадоксів. Так, я живу у Москві довгий час, але продовжую залишатися українцем, любити Україну,
– сказав Калініченко.
Максим додав, що вибирає жити так, як вважає за потрібне й не чекати, коли зміняться обставини, які від нього не залежать.
"Мені багато речей незрозумілі, що відбуваються. Ні – зрозумілі, але я не знаю, коли це скінчиться. На жаль, я реаліст, і не можу чекати, коли щось від мене незалежне зміниться. Я вибираю жити своє життя так, як я вважаю за потрібне", – зазначив футболіст.
На завершення Калініченко заявив, що отримує гнівні відгуки на свою адресу й від росіян. "Є чимало нелояльних людей", – резюмував українець.
Що відомо про Калініченка
- Клубну кар'єру футболіста Калініченко розпочав у 1996 році у Дніпрі. У 2000 році переїхав у московський Спартак і через 8 років повернувся в Україну.
- У Спартаку українець двічі вигравав тамтешній чемпіонат та Кубок Росії.
- Протягом трьох років Максим захищав кольори Дніпра, після чого став футболістом сімферопольської Таврії. Закінчив кар'єру у 2014 році.
- У футболці збірної України Максим провів 47 матчів та забив 7 голів.
- Після кар'єри футболіста 42-річний Калініченко працював у тренерських штабах українських клубів Металіст II й Полісся. Також українець був у російському клубі Родіна та латвійському – Рига.
- Працював на українському телебаченні.