Спогадами про цей період Калініченко поділився під час інтерв'ю для російського блогера Гліба Чернявського.

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– Ти закінчив кар'єру в Сімферополі в момент всіх подій. Як це відбувалося зсередини?

– Те, що вам показували по телевізору – це все брехня.

– Ось ти перебуваєш в Сімферополі, що відбувається?

Відбувається захоплення. Приїжджає ОМОН. Ну не ОМОН, а бійці особливого призначення. На повному обмундируванні. І ти розумієш, що це ніяке не "ополчення". Коли в тебе вай-фай мережа в ресторані поруч з будинком уряду, яке захопили, і де відбувалося "вільне волевиявлення", була "ОМОН Росії". Особливо ніхто не ховався.

– А як ви їздили грати?

– Стрьомновато було. Вже на той момент пішли блокпости. Ніхто не знає що відбувається. Йде захоплення, і що буде після цього – незрозуміло.

Пересуватися літаками вже не могли, тому що аеропорт був блокований. Ми пересувалися автобусом. І між Кримом та Херсонською областю – блокпости. Все серйозно, суворі чоловіки стоять екіпіровані. І ніхто не знає, що буде далі.

– Тобто ви їздили на матч через блокпости?

– Так, і не на один матч, а декілька.

Потім в один момент я розірвав контракт та поїхав. Але до цього я вивіз абсолютно все – машину, гроші, які були в комірці, тому що банки також перейшли в інші руки. Десь пощастило, десь встиг.

Там нічого доброго не було в той момент. І нічого поганого – там "м'яса" ніякого не було. Так, була не безкровна історія, і кров, на жаль, була. Було некомфортно.