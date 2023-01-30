Я не бачив маму з батьком вже чотири роки, – голкіпер Шевченко про рідних в окупованій Горлівці

Український воротар Микита Шевченко родом з Горлівки. Це місто з 2014 року перебуває під російською окупацією. І там у футболіста мешкають батьки.

Микита Шевченко є вихованцем донецького Шахтаря. Він навчався в клубній академії "гірників". Його ж рідня і далі залишилася мешкати в Горлівці. Не покинули вони місто і тоді, коли туди прийшли російські окупанти у 2014 році. Як і після 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення російської армії.

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Микита Шевченко пояснив, чому його батьки так і не виїхали з Горлівки.

"Війна. Дуже важко, люди виживають. Мої батьки там через те, що моя бабуся не ходить та вони за нею наглядають. Вони не можуть поїхати від неї. Я не бачив маму з батьком вже чотири роки, хіба що по відеозв'язку. Там проблеми є з водою, мій тато ходить на рудник. Зі світлом ніби все нормально", – розповів футболіст.

Відтак Микита Шевченко очікує на закінчення війни, щоб нарешті побачитися з батьками наживо.

"Сподіваюсь, що війна завершиться якомога швидше і нашою перемогою. Перше, що я зроблю після її завершення, то поїду в Горлівку до родичів", – відзначив Микита Шевченко.