Микита Шевченко є вихованцем донецького Шахтаря. Він навчався в клубній академії "гірників". Його ж рідня і далі залишилася мешкати в Горлівці. Не покинули вони місто і тоді, коли туди прийшли російські окупанти у 2014 році. Як і після 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення російської армії.
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Микита Шевченко пояснив, чому його батьки так і не виїхали з Горлівки.
"Війна. Дуже важко, люди виживають. Мої батьки там через те, що моя бабуся не ходить та вони за нею наглядають. Вони не можуть поїхати від неї. Я не бачив маму з батьком вже чотири роки, хіба що по відеозв'язку. Там проблеми є з водою, мій тато ходить на рудник. Зі світлом ніби все нормально", – розповів футболіст.
Відтак Микита Шевченко очікує на закінчення війни, щоб нарешті побачитися з батьками наживо.
"Сподіваюсь, що війна завершиться якомога швидше і нашою перемогою. Перше, що я зроблю після її завершення, то поїду в Горлівку до родичів", – відзначив Микита Шевченко.
- Микита Шевченко з 2011 до 2019 років був на контракті в донецькому Шахтарі. Але за цей час зіграв за команду лише шість матчів. Натомість чимало часу провів в оренді. У тому числі в Маріуполі (але за головну команду так і не зіграв), Зорі та Карпатах.
- Саме до Зорі він перейшов у 2019 році, коли в нього закінчився контракт з Шахтарем.
- В січні 2023 року перейшов як вільний агент до Олександрії.