Никита Шевченко является воспитанником донецкого Шахтера. Он учился в клубной академии "горняков". Его же родня и дальше осталась жить в Горловке. Не покинули они город и тогда, когда туда пришли российские оккупанты в 2014 году. Как и после 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российской армии.

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Никита Шевченко объяснил, почему его родители так и не уехали из Горловки.

"Война. Очень тяжело, люди выживают. Мои родители там из-за того, что моя бабушка не ходит и они за ней присматривают. Они не могут уехать от нее. Я не видел маму с отцом уже четыре года, разве что по видеосвязи. Там проблемы есть с водой, мой папа ходит на рудник. Со светом вроде бы все нормально", – рассказал футболист.

Никита Шевченко ожидает окончания войны, чтобы наконец увидеться с родителями вживую.

"Надеюсь, что война завершится как можно скорее и нашей победой. Первое, что я сделаю после ее завершения, поеду в Горловку к родственникам", – отметил Никита Шевченко.