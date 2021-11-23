Я хотів би повернутися до Барселони, – Мессі хоче допомогти клубу досягнути нових вершин

Форвард ПСЖ заявив, що хотів би повернутися до рідної Барселони. Зокрема аргентинець хотів би допомогти каталонській команді.

"Я хотів би повернутися"

Зірковий футболіст ПСЖ назвав Барселону своєю домівкою.

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Я завжди казав, що в якийсь момент повернуся до Барселони, бо це мій дім, бо хочу спробувати допомогти клубу, чим можу. Очевидно, що якщо я зможу зробити свій внесок і допомогти клубу, я хотів би повернутися,

— наголосив Ліонель.

Також футболіст наголосив, що залишається фанатом каталонців, попри те, що не грає там. Зірковий нападник сподівається, що успіх рідної команди найближчим час піде вгору.