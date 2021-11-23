Я хотів би повернутися до Барселони, – Мессі хоче допомогти клубу досягнути нових вершин
23 листопада 2021 , 15:45Читать новость на русском
Джерело:Marca
Форвард ПСЖ заявив, що хотів би повернутися до рідної Барселони. Зокрема аргентинець хотів би допомогти каталонській команді.
"Я хотів би повернутися"
Зірковий футболіст ПСЖ назвав Барселону своєю домівкою.
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Я завжди казав, що в якийсь момент повернуся до Барселони, бо це мій дім, бо хочу спробувати допомогти клубу, чим можу. Очевидно, що якщо я зможу зробити свій внесок і допомогти клубу, я хотів би повернутися,
— наголосив Ліонель.
Також футболіст наголосив, що залишається фанатом каталонців, попри те, що не грає там. Зірковий нападник сподівається, що успіх рідної команди найближчим час піде вгору.
- Президент каталонців Жоан Лапорта заявив, що не виключає повернення на Камп Ноу Ліонеля Мессі та Андреса Іньєсти.
- 34-річний Мессі у сезоні 2021/2022 провів дев’ять матчів за ПСЖ у всіх турнірах, йому вдалося забити чотири голи і зробити одну результативну передачу.
- Мессі забив дебютний гол у чемпіонаті Франції та допоміг паризькому клубу обіграти Нант з рахунком 3:1.
- ПСЖ після 14 турів очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції, випереджаючи Ренн на 12 очок.
- Наразі Барселона посідає сьоме місце турнірної таблиці Ла Ліги. У першому матчі під керівництвом Хаві каталонці мінімально обіграли Еспаньйол, з рахунком 1:0.