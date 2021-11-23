"Я хотів би повернутися"

Зірковий футболіст ПСЖ назвав Барселону своєю домівкою.

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Я завжди казав, що в якийсь момент повернуся до Барселони, бо це мій дім, бо хочу спробувати допомогти клубу, чим можу. Очевидно, що якщо я зможу зробити свій внесок і допомогти клубу, я хотів би повернутися,

— наголосив Ліонель.

Також футболіст наголосив, що залишається фанатом каталонців, попри те, що не грає там. Зірковий нападник сподівається, що успіх рідної команди найближчим час піде вгору.