"Я хотел бы вернуться"

Звездный футболист ПСЖ назвал Барселону своим домом.

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Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в Барселону, потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я хотел бы вернуться,

– подчеркнул Лионель.

Также футболист подчеркнул, что остается фанатом каталонцев, несмотря на то, что не играет там. Звездный нападающий надеется, что успех родной команды в ближайшее время пойдет вверх.