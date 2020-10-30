Американські боксери Рой Джонс-молодший та Майк Тайсон хочуть провести серйозний поєдинок, не дивлячись на його статус виставкового. Американці вийдуть на ринг без шоломів. що додаватиме бою цікавості.

Вже 28 листопада боксери повинні вийти на ринг. Джонс-молодший та Тайсон битимуться за особливий пояс, який був виготовлений спеціально для цього поєдинку. Тому спортсмени з США серйозно налаштовані на бій. Про це вони розповіли на пресконференції, повідомляє MMA Fighting.

Читайте також: Курйоз від "Залізного Майка": Тайсон ледь не заснув у прямому ефірі на британському шоу

54-річний Тайсон запевнив вболівальників боксу, що на них чекає "справжній бій". Джонс-молодший повністю підтримав слова Майка.

"Якщо не вірите у це, тоді з вами щось не так. Хто вийде проти Майка з думками, що це буде лише виставковий бій? Ми битимемось без шоломів. Виставковий бій? Ні, це буде справжній поєдинок", – заявив Рой.

Тайсон – Джонс: головне

Майк Тайсон і колишній чемпіон світу у 4 вагових категоріях Рой Джонс зустрінуться 28 листопада. Колишні боксери проведуть 8-раундовий бій.

Першочергово поєдинок був запланований на 12 вересня. На перенесенні бою наполіг Тайсон. Його команда вважає, що зміщення дати дозволить збільшити дохід.

Разом з тим, з організацією поєдинку виникли деякі проблемами. Також під питанням залишається процес допінг-тестування ветеранів та наявності уболівальників на трибунах.