Божевілля продовжується: ще одна міжнародна федерація повернула росіян і білорусів до змагань

Більшість світових спортивних федерацій вирішили, що слід поставити крапку у відстороненні російських та білоруських спортсменів. Божевільні рекомендації МОК продовжують приносити свої плоди.

Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) вслід за іншими чисельними асоціаціями погодилась повернути до змагань представників ворожих країн. Усі вони пішли на поводу у Міжнародного олімпійського комітету. Перед спортсменами із Росії та Білорусі, які хочуть знову виступати на міжнародних турнірах, поставили жорсткі рамки та умови.

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Жорсткі умови, але це все одно жахливе рішення

По-перше, росіяни та білоруси будуть виступати виключно у нейтральному статусі, а це без гімну та під білим прапором. Їх форма повинна бути білого кольору, без інших відтінків.

Для допуску до змагань, спортсмени повинні будуть також відповідати антидопінговим вимогам.

Ці "нейтральні" російські та білоруські атлети не повинні були мати хоча б якийсь зв'язок із російською армією (Збройних сил Росії чи Білорусі) або ж інших державних силових органів. Також вони не повинні підтримувати війну в Україні.

А тепер найцікавіше. На міжнародні змагання з водних видів спорту Росія та Білорусь зможе виставити лише по одному "нейтральному" спортсмену і лише в індивідуальному старті. У командних змаганнях росіяни і білоруси не братимуть участь.

World Aquatics не буде враховувати кваліфікаційні результати, які спортсмени показали у відборі у своїх ворожих країнах.