Спортивний комплекс "Метеор" став ціллю ворога. Невже він теж був військовим об'єктом на думку росіян? Ракетний удар пошкодив фасад комплексу, у якому від ударної хвилі потріскали та повилітали вікна, також постраждала внутрішня стіна.

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Романчук: Це басейн, де я готувався до моєї Олімпіади в Токіо

Відзначимо, що у цьому спортивному об'єкті проводились всеукраїнські змагання, тренувались юні спортсмени. І не тільки вони.

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання Михайло Романчук відреагував на удар по спортивному комплексу. Титулований спортсмен показав фото та до після "русского міра".

Михайло розповів, що саме у СК "Метеор" у Дніпрі готувався до унікальної перенесеної Олімпіади у Токіо, де й здобув дві нагороди.

Свою коротку реакцію Романчук закінчив запитанням до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Міжнародної федерації плавання та Європейської ліги плавання, позначивши їх сторінки в інстаграмі після питання: "Спорт поза політикою?".

Романчук недаремно позначив ці три сторінки. Адже МОК агітував повернути росіян до міжнародних змагань, на що й повелась світова федерація виду спорту, у якому виступає Михайло.

Це басейн, де я готувався до моєї Олімпіади в Токіо. І так він виглядає після чергової нічної атаки ракет і безпілотників. Спорт поза політикою?,

– написав Романчук.

Реакція Михайла Романчука / Скриншот із інстаграму плавця



Романчук відреагував на удар по СК Метеор / Скриншот із інстаграму плавця

Після цього ракетного удару керівник ОП України Андрій Єрмак наголосив, що російських спортсменів потрібно усунути від міжнародних змагань, і не допускати їх навіть під нейтральним прапором.