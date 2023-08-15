Одна з ракет влучила у спортивний об'єкт, у якому проводили всеукраїнські змагання. Значних пошкоджень зазнав спорткомплекс "Метеор", де, зокрема, готувалися плавці збірної України.

Читайте також Вилетіли вікна та побитий фасад: внаслідок удару по Дніпру постраждав важливий спортивний об'єкт

Олександр Желтяков знаходився в готелі комплексу

Дворазовий чемпіон Європи з плавання серед юніорів, який здобув ліцензії та має виступити на Олімпіаді-2024 Олександр Желтяков під час атаки перебував саме у Дніпрі. Він готувався до майбутніх змагань на "Метеорі".

Ракета вибухнула у 20 метрах від мого готельного номеру,

– написав спортсмен у соцмережах.

Український рекорсмен розповів, що він пережив уночі та охарактеризував пошкодження, яких зазнав спорткомплекс:

"Я прокинувся вночі, бо зараз у мене зі сном проблеми. Потім почув перший приліт, який стався на заводі. Одразу всіх розбудив, і ми пішли до бункеру. Я вийшов у головний хол спитати в охоронця, що і де сталося. Саме в цей час, коли я розпитував, прилетіла ракета на "Метеор".

Готель, в якому ми проживаємо, — він ближче до входу. А ракета прилетіла з іншого боку, де розташована парковка. Ще б 20 метрів – і ракета влучила б прямо в басейн. Зараз пошкоджена одна зі сторін, тобто кутова частина будівлі спорткомплексу. Рештки від стіни потрапили до басейну, ми зараз прибираємо на вулиці та в самому басейні. Як на мене, нічого критичного. Ніхто не постраждав".

Окрім Желтякова у спорткомплексі "Метеор" знаходилося ще четверо українських плавців, які нещодавно виступали на юнацькому Євро. Тепер невідомо, де надалі готуватимуться спортсмени до майбутніх змагань.

Нас тут п’ять чоловік — тих, хто виступали на юнацькому чемпіонаті Європи. Ми вже місяць тренувалися в "Метеорі". Через два тижні у нас кінець сезону. Поки важко сказати, коли зможемо відновити тренування в нашому басейні,

– сказав Олександр.

Довідка. Дніпровський спорткомплекс "Метеор", до якого входять стадіон та льодовий палац, має статус Національної бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

Досягнення 17-річного Олександра Желтякова