Динамо 18 лютого зіграло перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге. Рахунок зустрічі відкрив красивий гол Віталія Буяльського.

Київські вболівальники побачили не надто видовищний футбол від гравців обох клубів. Команди довго не могли відкрити рахунок та з нулями на табло пішли на відпочинок.

Більше про матч Динамо зіграло внічию з Брюгге в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи: відео

Гол Буяльського

Вже по перерві були голи. Першими рахунок у зустрічі відкрили господарі поля. Буяльський отримав передачу від Миколенка на лінії штрафного, він не став нічого вигадувати та пробив у дальній кут – 1:0 без шансів для голкіпера Брюгге. Ідеальний простріл вдався Віталію, який перед цим двічі пробивав головою вище воріт. Результативний удар може сміливо стати одним із головних претендентів на найкращий гол тижня у Лізі Європи.

Для центрального півзахисника цей гол став другим у єврокубках цього сезону. Перед цим Буяльський забивав лише у ворота іншого бельгійського клубу Гента ще у Лізі чемпіонів.

Не довго раділи підопічні Мірчі Луческу. Вже через п'ять хвилин був рівний завдяки точному удару Мехеле. Перша зустріч між цими командами завершилась нічиєю 1:1. Доля путівки в 1/8 фіналу турніру вирішуватиметься у Бельгії вже 25 лютого.

Відео неймовірного голу Буяльського