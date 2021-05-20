WBO поставила ультиматум Джошуа на 48 годин через Усика

Всесвітня боксерська організація (WBO) дала 48 годин команді чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, щоб підтвердити можливість проведення об'єднавчого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.
В іншому випадку WBO призначить бій Джошуа проти обов'язкового претендента Олександра Усика.
Дивіться також Президент WBO анонсував бій Усик – Джошуа
Чи справді Усик поб'ється з Джошуа
- Донедавна Усик поставив на паузу пошуки суперника в очікуванні оголошення бою між Тайсоном Ф'юрі та Джошуа.
- Ф'юрі 16 травня нарешті оголосив про бій з Джошуа. Боксери мають зустрітися 14 серпня у Саудівській Аравії. Бійці можуть заробити приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- Та несподівано на заваді поєдинку за звання абсолютного чемпіона став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш.
- Повідомляється, що для поєдинку Ф'юрі – Уайлдер навіть зарезервована арена у Лас-Вегасі. Британець має час провести бій до 15 вересня.
- Таким чином, Ф'юрі доведеться відкласти бій з Джошуа. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.
- Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів, що відновив переговори з Едді Хірном, який представляє Джошуа. Красюк проявляє бажання провести бій у Києві, однак запевнив, що Усик готовий битися з Джошуа будь-де.
- Відомий інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що для бою Усик – Джошуа є дві дати – 21 і 28 серпня.