WBO поставила ультиматум Джошуа на 48 годин через Усика

06:45

Всесвітня боксерська організація (WBO) дала 48 годин команді чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, щоб підтвердити можливість проведення об'єднавчого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.