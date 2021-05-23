WBO офіційно санкціонувала бій Джошуа – Усик

Всесвітня боксерська організація (WBO) погодилася на проведення бій між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. На перемовини дали 10 днів.

Бій Усик – Джошуа таки може відбутись

Промоутер Олександр Красюк у соцмережі публічно розповів, що WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Джошуа. Він наголосив, що у промоутерів є 10 днів на перемовини.

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Боксери можуть вийти на ринг 21 або 28 серпня. Влітку британець повинен був провести бій проти іншого свого земляка Тайсона Ф'юрі. Але через рішення суду Ф'юрі буде змушений втретє побитись із 35-річний Деонтеєм Уайлдером. Компанія Top Rank вже повідомила, що сторони домовились про бій та підписали контракт. Поєдинок відбудеться 24 липня.



Бій Усик – Джошуа санкціонований / Скриншот із instagram.com/alex.krassyuk

Джошуа – Ф'юрі: бій, який не відбудеться