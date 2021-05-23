WBO офіційно санкціонувала бій Джошуа – Усик

Всесвітня боксерська організація (WBO) погодилася на проведення бій між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. На перемовини дали 10 днів.
Бій Усик – Джошуа таки може відбутись
Промоутер Олександр Красюк у соцмережі публічно розповів, що WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Джошуа. Він наголосив, що у промоутерів є 10 днів на перемовини.
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Боксери можуть вийти на ринг 21 або 28 серпня. Влітку британець повинен був провести бій проти іншого свого земляка Тайсона Ф'юрі. Але через рішення суду Ф'юрі буде змушений втретє побитись із 35-річний Деонтеєм Уайлдером. Компанія Top Rank вже повідомила, що сторони домовились про бій та підписали контракт. Поєдинок відбудеться 24 липня.
Бій Усик – Джошуа санкціонований / Скриншот із instagram.com/alex.krassyuk
Джошуа – Ф'юрі: бій, який не відбудеться
- Усик призупинив пошуки майбутнього суперника до остаточного рішення щодо бою Ф'юрі – Джошуа. Тайсон 16 травня оголосив про бій з Джошуа. Боксери могли вийти на один ринг 14 серпня, а сам поєдинок повинен був відбутись у Саудівській Аравії. Самі бійці могли заробити кругленькі суми – приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- Та несподівано на заваді поєдинку за звання абсолютного чемпіона став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш. Вони можуть вийти на ринг у Лас-Вегасі.
- Тайсону доведеться відкласти бій з земляком. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.
- Промоутер Усика відновив переговори з Едді Хірном, який представляє інтереси Джошуа.