Тепер Усику нічого не залишається, як провести поєдинок із обов'язковим претендентом на свій пояс за версією WBA. Ймовірно, що Деніел Дюбуа стане наступним суперником Олександра.

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Перемовини розпочато

Команда українця вже почала вести перемовини щодо бою проти 25-річного Дюбуа. Деніель готовий побитись проти Усика. Нещодавно британець відновився від травми, а його команда надіслала медичне підтвердження у WBA, аби ті дали "добро" на бій їх боксера проти Олександра.

Як на 25 років, то Дюбуа виглядає фізично дуже потужним боксером. У кар'єрі Деніеля є вже 19 перемог у професіоналах при лише одній поразці. Єдиного фіаско зазнав восени 2020 року у бою проти Джо Джойса.

Останній поєдинок Усика прихильники боксу пам'ятаються і досі. Українець за роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа у реванші – 113:115, 115:113 та 116:112. А от їх перша зустріч теж закінчилась перемогою українця, але за одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112 та 115:113.

Після цих двох звитяг Усик хотів побитись за абсолют проти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC, якого так бракує українцю до звання абсолютного чемпіона світу. Були довгі перемовини, словесні перепалки боксерів у соцмережах, але все на цьому закінчилось. "Циганський король" заявляв. що не боїться Усика, але в останній момент "дав задню".