Взяв участь у голі та ледь не привіз у свої: Миколенко став одним із найкращих у матчі Евертона
Джерело:WhoScored
Віталій Миколенко провів свій перший матч за Евертон у чемпіонаті Англії. Клуб українського захисника програв, але колишній динамівець став один із найкращих у команді.
Солідний матч Миколенка
Захисник збірної України отримав місце у стартовому складі Евертона. Віталій Миколенко відіграв усі 90 хвилин, але не допоміг "ірискам" уникнути ганебної поразки від аутсайдера АПЛ.
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Підопічні Рафаеля Бенітеса несподівано програли на виїзді Норвічу з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі гостей на 60-й хвилині забив Рішарлісон.
Статистичний портал WhoScored високо оцінив гру Миколенка. Футболіст отримав 6.8 – це друга найвища оцінка у складі "ірисок" за матч. Найкращим гравцем гостей став інший оборонець Бен Годфрі – 7.0.До уваги. За поєдинок Віталій виграв чотири єдиноборства, віддав 38 точних передач (83%), здійснив 2 відбори та 3 перехоплення.
Щоправда, міг Миколенко солідно зіпсувати свій дебют в АПЛ. Українець необачно віддав передачу на голкіпера, м'яч перехопив гравець Норвіча, але невдало реалізував вихід віч-на-віч.
Норвіч – Евертон: оцінки за гру / Скриншот із WhoScored
- Після 19-ти зіграних матчів Евертон йде 15-м у таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.
- Матч проти Норвіча не став першим для Миколенка у футболці Евертона. Українець зіграв за "ірисок" у Кубку Англії.