Взяв м'яч – х**ч, – російський тренер лайливо відповів іноземному журналісту в Пекіні

Старший тренер збірної Росії Юрій Бородавко у дивній формі відповів норвезьким ЗМІ на питання про секрет підготовки лижників до Олімпійських ігор у Пекіні.

На Олімпійських іграх у Пекіні не відбувається і дня, щоби представники Росії не вляпалися в черговий скандал.

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Іноземні журналісти звернулися до Юрія Бородавка, щоб дізнатися, у чому секрет успіху російських лижників. Росіяни вже здобули на Олімпіаді-2022 чотири медалі у лижних перегонах. Але у відповідь журналіст почув нецензурну лайку.

"Наш секрет? У нас дуже хороша методика, футбольна. Називається "взяв м'яч – х**ч!" – сказав тренер.

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