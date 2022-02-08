Пригадали Сочі
Норвежці сумніваються у чесних результатах росіян. Журналіст Ян Петтер Сальтведт поговорив зі спортсменом ОКР Денисом Спіцовим щодо допінгового скандалу у Росії.
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"Спіцов реагує, добре, що він це робить. Але справа зовсім не в тому чи заслуговує на довіру він, Большунов або хтось із нинішніх російських спортсменів на Олімпіаді.
Річ у тому, що спортивні судові інстанції не можуть і не наважуються належним чином покарати систему, яка багато років займалася систематичним шахрайством", – сказав норвежець.
Норвезький журналіст пригадав росіянам Олімпіаду у Сочі, а точніше – її наслідки.
Допінг на Олімпаді-2014 виявився систематичним, надзвичайно всеосяжним та керованим державою. І росіянам варто якнайшвидше зізнатися в цьому і рухатися далі, насамперед, заради самих себе,
– наголосив Сальтведт
Допінговий скандал у Росії
- Наприкінці 2020-го спортивний арбітражний суд оголосив рішення щодо спору Російського антидопінгового агентства та Всесвітнього антидопінгового агентства.
- CAS заборонив російським спортсменам протягом наступних двох років виступати на великих міжнародних змаганнях під прапором РФ.
- Тому наразі спортсмени Російської Федерації виступають під нейтральним прапором.
- Відповідне рішення діятиме до 16 грудня 2022 року.