На Олимпийских играх в Пекине не проходит и дня, чтобы представители России не вляпались в очередной скандал.

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Иностранные журналисты обратились к Юрию Бородавко, чтобы узнать, в чем секрет успеха российских лыжников. Россияне уже завоевали на Олимпиаде-2022 четыре медали в лыжных гонках. Но в ответ журналист услышал нецензурную брань.

"Наш секрет? У нас очень хорошая методика, футбольная. Называется "взял мяч – х**чь!" – сказал тренер.

Медали России в лыжных гонках