На Олімпійських іграх у Пекіні не відбувається і дня, щоби представники Росії не вляпалися в черговий скандал.
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Іноземні журналісти звернулися до Юрія Бородавка, щоб дізнатися, у чому секрет успіху російських лижників. Росіяни вже здобули на Олімпіаді-2022 чотири медалі у лижних перегонах. Але у відповідь журналіст почув нецензурну лайку.
"Наш секрет? У нас дуже хороша методика, футбольна. Називається "взяв м'яч – х**ч!" – сказав тренер.
Що відомо про збірну ОКР
- У сьогоднішніх перегонах Олександр Терентьєв завоював бронзову медаль у спринті ковзанним ходом, раніше Наталія Непряєва та Денис Спіцов стали срібними призерами у скіатлоні, а Олександр Большунов завоював "золото".
- Також 8 лютого представики Росії відзначились іншим ляпом. Збірна ОКР виграла командний турнір з фігурного катання на Олімпійських іграх. Після свого виступу дала інтерв'ю телеканалу BBC. Російські фігуристи зганьбилися незнанням англійської мови, а також нецензурною лексикою в ефірі.
- Журналістка запитала в представниці Росії Анастасії Мішиної англійською мовою про те, як вона почувається після падіння. Проте росіянка не зрозуміла запитання та кумедно осоромилася. "Я ніх*ра не зрозуміла", – сказала вона.