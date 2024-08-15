Це зрада, – Захарова про зміну громадянства боксера Акілова

Олімпійська чемпіонка та віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на зміну громадянства боксера Пилипа Акілова. Вона вважає так дії зрадою.

У вівторок, 30 липня, на олімпійському рингу зустрілися два українці з різним громадянством – Олександр Хижняк і Пилип Акілов. Другий виступає за Угорщину.

Читайте також Битий Кличком "Русскій Вітязь" побажав землякам у Курську триматися та пообіцяв приїхати

Коментар Захарової про Акілова

Стелла вважає дії боксера зрадою, адже той змінив громадянство у такий важкий для країни час.

Це зрада, тому що в таку хвилину з корабля не тікають, а допомагають випливати до кінця. Це моя думка. Повірте, війна закінчиться, і ми ще покажемо наскільки ми сильна нація, наскільки ми здатні боротися зі США, Китаєм, Францією. Ми можемо це зробити,

– розповіла Захарова.

Пилип Акілов в інтерв'ю зізнавався, що вважає себе угорцем

Відзначимо, що Пилип Акілов народився у Бахмуті, а на момент початку повномасштабної війни перебував у Маріуполі, з якого через Росію зміг виїхати до Європи. Перед початком боїв за Бахмут забрав до себе та батьків. З 2023 року почав представляти Угорщину на спортивній арені.