Олександр Хижняк тривалий час лікувався від травми, яку отримав перед Олімпійськими іграми. Це позначилося на формі українця, пише 24 Канал.
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Хто став переможцем бою Хижняк – Акілов
Боксери провели бій у ваговій категорії до 80 кілограмів. Перший раунд був за Акіловим, який завдав чимало клопоту Хижняку. Проте Олександр зумів перехопити ініціативу.
Наступні раунди вже були за Олександром. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу Олександру.
Срібний призер минулої Олімпіади вийшов до чвертьфіналу. На цій стадії він зустрінеться з Вандерлеєм Перейрою з Бразилії. Бій відбудеться 2 серпня.
Хто такий Пилип Акілов
- Колишній український боксер народився у Бахмуті.
- Акілов займався боксом у Броварах.
- На початку повномасштабного вторгнення виїхав з окупованого росіянами Маріуполя до Угорщини.
- Там він змінив громадянство та почав виступати на змаганнях за Угорщину.