Олександр Хижняк тривалий час лікувався від травми, яку отримав перед Олімпійськими іграми. Це позначилося на формі українця, пише 24 Канал.

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Хто став переможцем бою Хижняк – Акілов

Боксери провели бій у ваговій категорії до 80 кілограмів. Перший раунд був за Акіловим, який завдав чимало клопоту Хижняку. Проте Олександр зумів перехопити ініціативу.

Наступні раунди вже були за Олександром. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу Олександру.

Срібний призер минулої Олімпіади вийшов до чвертьфіналу. На цій стадії він зустрінеться з Вандерлеєм Перейрою з Бразилії. Бій відбудеться 2 серпня.

Хто такий Пилип Акілов