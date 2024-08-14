Алєксандр Повєткін жодним чином не засудив агресивну війну проти України. Ба більше, "Русскій Вітязь" всіляко підтримує злочинні дії кремлівського диктатора Владіміра Путіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Повєткін побажав курянам триматися

Як і більшість росіян, яким пропаганда промила мізки, Повєткін не очікував, що війна може прийти на їхню землю. Однак "Вітязь" не розгубився, коли Збройні сили України прийшли визволяти Курську область від російської нечисті. Алєксандр в стилі експрезидента Росії Дмітрія Мєдвєдєва вирішив підтримати своїх земляків.

Всім землякам-курянам я бажаю терпіння. Я скоро буду з вами. Я скоро приїду на свою батьківщину і буду разом з вами,

– повідомив Повєткін в інтерв'ю російським пропагандистам.

Колишній боксер не пояснив з чим пов'язаний його раптовий візит на малу батьківщину. Адже, як говорить його кумир Владімір Путін, "спєцопєрация йде строго за планом".

До слова. Нагадаємо, що Курська операція розпочалася Збройними силами України вранці 6 серпня. Станом на 14 серпня від російських загарбників звільнено понад 1000 квадратних кілометрів. Наразі 74 населених пунктів знаходяться під контролем ЗСУ.

Зазначимо, що Алєксандр Повєткін народився в Курську, де розпочав займатися боксом. Українські вболівальники добре пам'ятають бій росіянина з українцем Володимиром Кличком. Під час поєдинку "Русскій Вітязь" чотири рази опинявся на канвасі. У підсумку перемогу з розгромним рахунком 119:104 здобув Кличко.