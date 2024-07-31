У вівторок, 30 липня, відбулися боксерські змагання на Олімпіаді-2024. Долею жеребу в одному з них зустрілися два українці з різним громадянством – Олександр Хижняк та Пилип Акілов.

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Думки Акілова про Україну

Боксер зазначив, що моє хороші спогади про рідну країну, однак українцем себе більше не вважає.

Я народився в Україні. Зараз відчуваю себе вже угорцем, бо представляю цю країну, вона допомагає мені, підтримує. Та звісно, багато спогадів (з Україною – 24 канал), багато всього. Це політична ситуація, не обговорюватиму її,

– розповів Акілов.

Довідка. Представник України Олександр Хижняк здобув перемогу у бою.

Відзначимо, що Пилип Акілов народився у Бахмуті, а на момент початку повномасштабної війни перебував у Маріуполі, з якого через Росію зміг виїхати до Європи. Перед початком боїв за Бахмут забрав до себе і батьків. З 2023 року почав представляти Угорщину на спортивній арені.