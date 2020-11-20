Скасований матч Швейцарія – Україна: коли слід очікувати рішення УЄФА
Збірна України так і не зіграла матч Ліги націй проти Швейцарії. Тож тепер результат цієї гри визначатиме УЄФА.
Розглядатиме цю справу Контрольно-етичний та дисциплінарний комітет УЄФА. В Українській асоціації футболу заявили, що розгляд справи може розпочатися в понеділок, 23 листопада.
До цього часу всі сторони конфлікту мають подати свої аргументи щодо цього матчу.
Українська сторона наголошує, що була готова до проведення матчу. Адже в заявці було щонайменше 13 гравців, включно з воротарем, які отримали негативний тест на коронавірус. Згідно з правилами УЄФА, цього було достатньо для проведення матчу.
"Команда готова була здати тести на Covid-19 повторно, щоби підтвердити наявність мінімум 13-ти здорових гравців, але нам відмовили, перекресливши всі наші зусилля. Хоча отримані одразу після повернення до України результати тестування в акредитованій УЄФА лабораторії довели нашу правоту", – заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.
До теми Матч Швейцарія – Україна скасовано: яке рішення може прийняти УЄФА
- Від рішення УЄФА щодо цього матчу залежить, чи залишиться збірна України в елітному дивізіоні Ліги націй. Адже саме в матчі зі швейцарцями вирішувалося, хто з двох збірних покине Лігу A. Україна випереджала суперників на три очки. Тож нашій команді достатньо було не програти цей матч.
- Матч Швейцарія – Україна повинен був відбутися 17 листопада. Але збірна України відправили на карантин після того, як були зафіксовані позитивні результати тестів на коронавірус у деяких гравців.
- Гра могла відбутися 18 листопада, але головний лікар кантону Люцерн так і не дав згоду на її проведення.
- У 2020 році дат для матчів збірних, коли могли б збірні України та Швейцарії зіграти перенесений матч – немає.
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