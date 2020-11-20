Збірна України так і не зіграла матч Ліги націй проти Швейцарії. Тож тепер результат цієї гри визначатиме УЄФА.

Розглядатиме цю справу Контрольно-етичний та дисциплінарний комітет УЄФА. В Українській асоціації футболу заявили, що розгляд справи може розпочатися в понеділок, 23 листопада.

До цього часу всі сторони конфлікту мають подати свої аргументи щодо цього матчу.

Українська сторона наголошує, що була готова до проведення матчу. Адже в заявці було щонайменше 13 гравців, включно з воротарем, які отримали негативний тест на коронавірус. Згідно з правилами УЄФА, цього було достатньо для проведення матчу.

"Команда готова була здати тести на Covid-19 повторно, щоби підтвердити наявність мінімум 13-ти здорових гравців, але нам відмовили, перекресливши всі наші зусилля. Хоча отримані одразу після повернення до України результати тестування в акредитованій УЄФА лабораторії довели нашу правоту", – заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

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