Четвертий тур групового раунду єврокубків видався невдалим для українських клубів. Виключення стала лише перемога "Зорі", яка дозволила Україні дещо наблизитись до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Із 24-26 листопада три українські клуби провели свої єврокубкові матчі. "Динамо" та Шахтар" програли "Барселоні" та "Боруссії" М відповідно. Обидва команди з України поступились із однаковим рахунком 4:0. Єдині з українців, кому вдалось здобути потрібний результат стала луганська "Зоря", яка у четвер, 26 листопада, здолала АЕК – 0:3, пише
24 канал.