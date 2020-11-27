Цікаво "Зоря" здобула перші очки у групі Ліги Європи: хто став найкращим гравцем у матчі з АЕКом

11 місце дозволяє відразу п'яти клубам країни виступати у єврокубках. Дві найкращі команди зможуть взяти участь у Лізі чемпіонів, у Лізі Європи – 1 та ще дві – кваліфікації.

Після цих трьох матчів Україна залишилась на 12 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА – 30.300. Підопічні Віктора Скрипника принесли у скарбничку України 0,400 бала. Тепер відставання від найближчого конкурента Шотландії складає 0,325 бала. До цього поєдинку Україна поступалась супернику на 0.475 бала.

Вольова перемога "Сівасспора" (2:3) принесла Туреччині також два очка. Шотландія ж завдяки нічийному результату "Рейнджерса" додала у свій актив 0,250 бала.А от інший шотландський клуб "Селтік" не зумів здобути очки, несподівано програвши "Спарті" з розгромним рахунком 4:1.

Очолювати таблицю продовжують іспанці. У них за спиною Англія, трійку лідерів замикає Італія. Австрія стала останньою командою топ-10 – 33,825. Їх "Рапід" здобув перемогу над "Дандолком" (1:3). А інший клуб ЛАСК поступився "Антверпену" (0:2).



Топ-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА / Скрін з Bert Kassies